Cheongwadae: Ada Kemungkinan Keterlibatan China dalam Deklarasi Berakhirnya Perang Korea

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Cheongwadae menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan pelaksanaan deklarasi berakhirnya Perang Korea oleh empat pihak termasuk China, sejalan dengan sikap awal.Pada hari Selasa (31/7/18) seorang pejabat tinggi Cheongwadae mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan subyek pelaksana deklarasi berakhirnya perang harus menjadi tiga pihak saja.Deklarasi Panmunjeom pada tgl. 27 April telah menyatakan bahwa deklarasi berakhirnya perang akan dilaksanakan pada tahun ini sebagai wujud perdamaian Semenanjung Korea.Untuk itu, pihak-pihak terkait kemudian membuka pertemuan trilateral antara dua Korea dan AS, serta pertemuan empat pihak antara dua Korea, AS dan China.Pejabat itu menekankan bahwa lebih penting untuk melaksanakan deklarasi berakhirnya perang daripada hanya sekedar merumuskan program dalam tiga atau empat pihak.Terkait dengan penyediaan isi deklarasi berakhirnya perang jelang KTT antara Korea Utara dan AS, pejabat itu mengatakan bahwa Cheongwadae tidak pernah menyediakan isi deklarasi lebih dulu.