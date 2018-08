Kemenlu AS Dukung Keputusan Penutupan Kompleks Industri Gaeseong

Voice of America (VOA) pada hari Rabu (1/8/18) melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri AS mendukung keputusan penutupan Kompleks Industri Gaeseong yang telah ada, sebagai tanggapan atas desakan Korea Utara untuk mengoperasikan kembali kompleks tersebut.Seorang pejabat pemerintah AS menyatakan bahwa pihaknya tetap mendukung keputusan penutupan Kompleks Industri Gaeseong pada tahun 2016 lalu, sebagai balasan atas provokasi Korea Utara.Ia menambahkan bahwa penutupan tersebut dilakukan karena Korea Utara semakin meningkatkan ancaman dan tetap mengabaikan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.Sementara itu, harian resmi Partai Buruh Korea Utara Rodong Shinmun pada hari Selasa (31/7/18) mengkritik pemerintah Seoul yang tetap melaksanakan sanksi terhadap Korea Utara, termasuk "sanksi 24 Mei", dan mendesak pengoperasian kembali Kompleks Industri Gaeseong dan pembukaan pariwisata Gunung Geumgangsan.