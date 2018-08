Menlu Korut Dijadwalkan Berpidato di Hadapan Majelis Umum PBB

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat setingkat menteri Korea Utara dilaporkan akan memberikan pidato dalam debat umum sidang Majelis Umum PBB di New York pada bulan September.Badan penyiaran AS Radio Free Asia pada hari Rabu (1/8/18) melaporkan dengan mengutip daftar pembicara yang ada hingga saat ini dari Departemen Informasi Publik PBB, bahwa Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho akan memberikan pidato pada pertemuan tahunan PBB tanggal 29 September.Terdapat spekulasi bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menyampaikan pidato tersebut, jika pembicaraan denuklirisasi berjalan lancar.Mereka juga menyampaikan bahwa bahwa Presiden AS Donald Trump akan berpidato pada hari pertama debat umum tanggal 25 September, sementara Presiden Moon Jae-in dijadwalkan akan berpidato pada tanggal 27 September.