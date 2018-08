Upacara Repatriasi Kerangka Tentara AS Telah Dilaksanakan

Photo : YONHAP News

Sebuah upacara repatriasi untuk 55 kerangka jenazah tentara AS yang tewas selama Perang Korea telah dilaksanakan di Pangkalan Udara Osan Pyeongtaek pada hari Rabu (1/8/18).Sekitar 500 orang menghadiri upacara yang dimulai pada jam 5 sore, termasuk Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo, Komandan USFK Jenderal Vincent Brooks dan Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris.Brooks menyampaikan pidato peringatan dalam upacara yang juga menampilkan penghormatan 21 meriam.Sisa-sisa kerangka tersebut dibawa dalam peti logam yang ditutupi bendera PBB, kemudian diangkut ke dua pesawat kargo militer C-17 Globemaster.Mereka mengirimkannya ke Pangkalan Bersama Pearl Harbor-Hickam di Hawaii untuk diterima secara langsung oleh Wakil Presiden AS Mike Pence dan kemudian melakukan identifikasi akhir.Korea Utara mengembalikan sisa-sisa kerangka jenazah tersebut pada Jumat (27/7/18) lalu, bertepatan dengan peringatan ke-65 gencatan senjata Perang Korea, sejalan dengan kesepakatan yang dicapai dalam KTTdengan AS pada bulan Juni.