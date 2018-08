Gedung Putih: Trump Menerima Surat Lain dari Pemimpin Korea Utara

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump menerima surat dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada hari Rabu (1/8/18).Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders kepada wartawan pada hari Kamis (2/8/18) menyatakan bahwa Trump telah menulis surat tanggapan yang akan segera disampaikan. Surat tersebut adalah surat ketiga yang telah dikirim Kim kepada Trump.Sanders tidak memberikan rincian tentang isi surat itu, namun mengatakan bahwa korespondensi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai dua pemimpin dalam KTT di Singapura beberapa waktu lalu.Menjawab pertanyaan apakah ada rencana pertemuan kembali antara dua pemimpin, Sanders mengatakan bahwa tidak ada yang direncanakan saat ini, tetapi menambahkan bahwa AS "tentu terbuka untuk diskusi itu."Pada pertanyaan apakah Trump puas dengan kemajuan yang dibuat Korea Utara terhadap denuklirisasi, Sanders mengatakan presiden "tidak sepenuhnya puas sampai Korea melakukan denuklirisasi secara menyeluruh".Sanders mengakui langkah-langkah kemajuan dan kerjasama lanjutan dengan Korea Utara sedang berjalan, dengan mengutip repatriasi 55 peti sisa-sisa kerangka jenazah tentara AS 55 yang tewas selama Perang Korea.