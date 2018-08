Menlu Korea Utara dan AS Tiba di Forum Regional ASEAN Singapura

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Korea Utara, AS dan China tengah melakukan kegiatan diplomatik terkait denuklirisasi Korea Utara dan deklarasi berakhirnya perang dalam Forum Regional ASEAN (ARF).Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha secara berturut-turut bertemu dengan rekan-rekannya dari negara peserta pertemuan enam pihak.Kang bersama Menlu Rusia Sergei Lavrov mendiskusikan kerja sama ekonomi antara Korea Selatan, Korea Utara dan Rusia.Menlu Kang kemudian membahas isu terkait wanita perbudakan syahwat dan rencana sanksi terhadap Korea Utara saat bertemu rekannya dari Jepang, Taro Kano.Pihak Jepang menegaskan bahwa Korea Selatan, AS dan Jepang harus melaksanakan sanksi terhadap Korea Utara demi denuklirisasi, sementara Menlu Kang menegaskan pemberian sanksi dilakukan sampai denuklirisasi tercapai.Sementara itu, pertemuan Menlu Kang dengan rekannya dari China Wang Yi ditunda sampai tanggal 3 Agustus.Sebelumnya, Menlu Wang sempat mengusulkan deklarasi berakhirnya perang secara empat pihak, menggarisbawahi bahwa deklarasi untuk mengakhiri perang adalah permintaan dan keinginan dari semua negara, termasuk dua Korea.Menlu AS Mike Pompeo dan Menlu Korea Utara Ri Yong-ho tiba di Singapura pada Jumat (3/8/18) siang, namun belum diketahui agenda pertemuan kedua pihak.