Kemenlu Menilai Penambahan Sanksi AS Tunjukkan Pentingnya Sanksi Korut

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pendapatnya terkait dimasukkannya perusahaan China dan bank Rusia ke dalam daftar sanksi pemerintah AS pada hari Jumat (3/8/2018) waktu setempat.Menurut pihak Kemenlu Korsel, langkah itu diambil berdasarkan pendirian pemerintah AS bahwa pelaksanaan sanksi sangatlah penting untuk mencapai denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.Lebih lanjut, dijelaskan bahwa AS sudah 11 kali menjatuhkan sanksi pada lembaga maupun individu yang terkait dengan Korea Utara sejak pemerintahan Trump diluncurkan.Pemerintah AS pada hari Jumat (3/8/2018) menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Korea Utara Ri Jong-won dan perusahaan Dandong Zhongsheng Industry & Trade di China, Agrosoyuz Commercial Bank di Rusia, dan Korea Ungum Corporation di Pyongyang.