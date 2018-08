Bank Rusia dan Perusahaan China Dimasukkan dalam Daftar Sanksi AS terhadap Korut

Photo : KBS News

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menambah satu bank Rusia, dua perusahaan gadungan China, serta seorang individu pada daftar sanksi terhadap Korea Utara.Menurut kementerian itu, sebuah bank Rusia bernama Agrosoyuz Commercial Bank membantu Han Jang-su, Ketua Bank Perdagangan Korea Utara di Rusia dalam melakukan transaksi perbankan.Selain itu, Wakil Ketua Bank Perdagangan Korea Utara di Rusia, Ri Jong-won dan 2 perusahaan gadungan yang dicurigai terkait dengan bank tersebut juga ditambahkan ke dalam daftar sanksi.Kementerian itu juga mendesak pemerintah Rusia untuk mendeportasi Han Jang-su dan Ri Jong-won dari negaranya sesuai dengan resolusi sanksi PBB.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa AS tetap akan melaksanakan sanksi AS dan PBB untuk menutup sumber pemasukan ilegal Korut.