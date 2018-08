Film 'Along with the Gods: The Last 49 Days' Ditonton 3,42 Juta Penonton dalam 3 Hari

Photo : YONHAP News

Film 'Along with the Gods: The Last 49 Days' alias 'Along with the Gods 2' tengah populer di Korea Selatan hingga menarik lebih dari satu juta penonton per hari dalam 3 hari sejak pemutaran perdana.Film ini sudah ditonton oleh 3.425.055 orang penonton hingga tanggal 3 Agustus, hari ketiga pemutarannya.Pada hari pertama pemutaran, sebanyak 1.246.657 orang menonton film tersebut, diikuti 1.078.051 orang di hari kedua dan 1.078.598 orang di hari ketiga.Nilai penjualan tiket film 'Along with the Gods 2' mencapai sekitar 27,72 miliar won selama 3 hari pemutarannya.Rasio pemesanan film ini mencapai 67,3% pada hari Sabtu (4/8/2018) hingga pukul 08.00 pagi, sehingga jumlah penontonnya diperkirakan mencapai 781.554 orang hari Sabtu. Sehingga jumlah penonton film 'Along with the Gods 2' dapat melampaui 4 juta orang dalam hari Sabtu ini.Film 'Along with the Gods: The Last 49 Days' menceritakan petualangan dan nasib tiga malaikat pencabut nyawa yang telah berlangsung selama seribu tahun.