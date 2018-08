Jumlah Penonton Film 'Along With The Gods 2' Menembus 6 Juta Penonton

Photo : YONHAP News

Film 'Along with the Gods: The Last 49 Days' atau 'Along with the Gods 2' mencatat rekor baru setelah menembus 6 juta penonton dalam 5 hari sejak pemutaran perdananya di bioskop.Lotte Entertainment menyatakan bahwa film tersebut telah menarik lebih dari 6 juta orang hingga tanggal 5 Agustus lalu.Pada hari pertama pemutaran, tercatat 1 juta 246 ribu 657 orang telah menonton film tersebut, kemudian pada hari kedua tercatat 1 juta 78 ribu 51 orang dan pada hari ketiga tercatat 1 juta 78 ribu 598 orang penonton.Film 'Along with the Gods: The Last 49 Days' menceritakan petualangan dan nasib tiga malaikat pencabut nyawa yang telah berlangsung selama seribu tahun.Sementara itu, para aktor termasuk Ha Jung-woo dan Jo Ji-hoon mengunjungi Taiwan untuk mempromosikan film dan bertemu dengan wartawan dari sejumlah negara Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, Hong Kong, Singapura, Thailand dan Filipina.