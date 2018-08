Penasihat Kemananan AS: Trump Usulkan Menlu Pompeo Kunjungi Korea Utara Lagi

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan untuk kembali mengirim Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korea Utara untuk bertemu dengan pemimpin negara Kim Jong-un dan melanjutkan negosiasi mengenai denuklirisasi.Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada hari Selasa (7/8/18) mengatakan kepada Fox News bahwa Trump telah membuat proposal dalam surat terakhirnya kepada pemimpin Korea Utara.Surat itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho selama Forum Regional ASEAN pekan lalu di Singapura.Bolton mengatakan bahwa Menlu Pompeo siap kembali ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim, menambahkan bahwa Presiden Trump juga siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara kapan saja.Namun, Bolton menegaskan kembali bahwa pemerintahan Trump akan tetap melanjutkan tekanan maksimum kepada Korea Utara hingga negara tersebut mewujudkan denuklirisasi.Bolton mengatakan bahwa Korea Utara belum mengambil langkah-langkah yang AS harapkan, yaitu melakukan pembongkaran program senjata nuklir secara menyeluruh.