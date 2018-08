38 North: Pembongkaran Stasiun Peluncuran Satelit Sohae Mengalami Kemajuan

Photo : YONHAP News

Situs AS yang khusus memantau Korea Utara, 38 North, menyatakan bahwa kegiatan pembongkaran Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di Dongchang-ri, Pyongan Utara telah mengalami kemajuan.Menurut laporan pada hari Selasa (7/8/18) waktu setempat, hasil pemeriksaan foto satelit yang diambil pada tgl.3 Agustus lalu menunjukkan bahwa Korea Utara sedang melaksanakan kegiatan pembongkaran tambahan pada lokasi uji coba rudal balistik tersebut.Sebelumnya, dalam KTT dengan AS tgl.12 Juni lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah berjanji untuk menghancurkan Stasiun Peluncuran Satelit Sohae.Pihak pemerintahan AS juga telah menegaskan bahwa kegiatan pembongkaran situs tersebut telah dimulai sejak bulan lalu.Pakar masalah militer Korea Utara di AS, Joseph Bermudez menjelaskan bahwa Korea Utara mulai membongkar fasilitas besi dari tempat uji coba mesin yang berbentuk vertikal.Selain itu, tank untuk bahan bakar dan bahan pengoksidasi tampak telah dicabut dari bunker yang telah dibongkar. Tempat uji coba mesin yang berbentuk vertikal adalah fasilitas utama untuk mengembangkan dan menguji coba rudal balistik dan roket.Bermudez menilai bahwa pembongkaran tempat tersebut menunjukkan penepatan janji Kim terhadap Trump, menambahkan bahwa kegiatan pembongkaran tambahan lainnya juga telah memenuhi janji yang ada.