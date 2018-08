Kemenlu AS Percaya Korea Selatan Akan Tetapkan Sanksi pada Kasus Batu Bara Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa pihaknya memilikii kepercayaan atas upaya pemerintah Korea Selatan untuk menerapkan sanksi pada Korea Utara, di tengah munculnya kontroversi transaksi ilegal batu bara Korea Utara ke Korea Selatan.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataan tertulis pada hari Rabu (8/8/18) menyatakan bahwa Korea Selatan adalah mitra yang setia dan dapat diandalkan dalam melaksanakan resolusi maritim Dewan Keamanan PBB.Pihaknya menambahkan, AS dan Korea Selatan telah bekerja keras dan akan tetap menjaga hubungan bilateral dalam rangka menyelesaikan denuklirisasi di Korea Utara.Pejabat itu menerangkan bahwa Washington telah menyadari langkah pemerintah Seoul untuk memulai penyelidikan mengenai dugaan pengiriman ilegal batu bara Korea Utara.Saat ini Korea Selatan tengah menyelidiki dugaan pelanggaran sanksi internasional pada 9 kasus kapal bermuatan batu bara Korea Utara yang berlabuh di Korea Selatan.