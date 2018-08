PM Lee Meminta Peran Agresif Dubes AS di Korea Selatan Terkait Korea Utara

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yeon menekankan bahwa Korea Selatan dan AS akan tetap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea dengan baik.PM Lee mengadakan pertemuan dengan Dubes AS untuk Korea Selatan, Harry Harris pada hari Rabu (8/8/18) untuk meminta peran agresif pihak kedutaan dalam proses tersebut.Dubes Harris menyatakan dirinya akan berupaya keras untuk berkomunikasi dengan pemerintah Seoul dan meningkatkan hubungan persekutuan antara dua negara.Lebih lanjut, Harris akan bekerja keras dalam penutasan berbagai kepentingan bilateral, selain masalah nuklir Korea Utara, seperti FTA antara Korea Selatan dan AS serta perundingan biaya pertahanan.Harris juga berharap agar kerja sama bilateral akan diperluas ke bidang yang baru, termasuk energi, keamanan dunia maya dan peningkatan kapasitas kerja wanita.