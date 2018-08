Tim Pendukung 'One Korea' Dikirim Untuk Asian Games

Photo : YONHAP News

Kelompok kerja sama sosial-budaya untuk Korea Utara menyatakan pihaknya akan mengirim tim pendukung 'One Korea' untuk tim gabungan dua Korea di Asian Games Jakarta-Palembang Indonesia.Kelompok tersebut, termasuk Komite Pelaksanaan Deklarasi Bersama 15 Juni Korea Selatan, melakukan jumpa pers pada hari Senin (13/8/18) di sebuah restoran di Jung-gu, Seoul dan menyatakan akan mengirim tim pendukung beranggotakan sekitar 140 orang.Untuk itu mereka akan membentuk panitia dan mengirim tim pendahuluan berjumlah 120 orang ke Indonesia pada tgl. 17 sampai 20 Agustus.Tim pendukung 'One Korea' akan menyambut atlet-atlet Korea Selatan dan Korea Utara yang masuk bersama pada upacara pembukaan Asia Games tahun ini.Mereka juga akan bergabung bersama warga Korea di Indonesia untuk menyaksikan pertandingan bola basket wanita tim gabungan dua Korea.Selain pertandingan itu mereka juga akan menonton pertandingan-pertandingan utama yang diikuti atlet Korea Selatan dan Korea Utara, termasuk mengikuti 'One Korea Festival' bersama masyarakat Korea setempat.