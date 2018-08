Menlu AS Pompeo Beri Selamat Atas Peringatan Hari Kemerdekaan Korea

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Senin (13/8/18) memberi selamat kepada Korea Selatan, jelang hari libur nasional negara yang menandai pembebasannya dari penjajahan Jepang.Pompeo dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa ia menyampaikan ucapan selamat atas nama Presiden Donald Trump dan rakyat AS untuk merayakan Hari Kemerdekaan Korea pada hari Rabu (15/8/18).Pompeo mengatakan bahwa AS mengakui komitmen Korea Selatan untuk melaksanakan demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia dan supremasi hukum, yang telah menjadi fondasi dari kesuksesan negara.Dia menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut, bersama dengan persekutuan kedua negara, hubungan ekonomi yang kuat dan kemitraan global yang luas, mengikat Korea Selatan dan AS untuk bergerak memajukan perdamaian dan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik.Pompeo juga menegaskan kembali bahwa AS tetap berkomitmen untuk aliansi yang kuat sebagai dua negara yang terus berkoordinasi pada denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi.