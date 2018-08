Korea Selatan Tidak Menggelar Parade Militer Peringatan Hari Angkatan Bersenjata

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pihaknya tidak akan menggelar parade militer Hari Angkatan Bersenjata tgl.1 Oktober mendatang, yang tahun ini menandai genap 70 tahun.Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan, pihaknya hanya akan menggelar upacara peringatan di The War Memorial of Korea di Yongsan dengan atraksi penerbangan Black Eagles, robot drone dan konser.Mereka memilih untuk melaksanakan peringatan tersebut untuk menunjukkan perkembangan angkatan bersenjata Korea Selatan dan bentuk menyemangati para tentara.Sementara itu, Korea Utara juga tengah mempersiapkan acara parade militer menjelang tgl.9 September untuk memperingati genap 70 tahun pendirian rezim Korea Utara.Meskipun demikian, ada banyak perkiraan bahwa dalam parade tersebut Korea Utara tidak akan mengerahkan rudal balistik antar-benua yang dapat memicu kritik masyarakat internasional termasuk AS.