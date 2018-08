BTS Raih Penghargaan di Ajang Teen Choice Awards 2018

Photo : YONHAP News

Grup idola Korea Selatan BTS berhasil meraih penghargaan di AS selama dua tahun berturut-turut.BTS mendapat penghargaan Choice International Artist di Teen Choice Awards 2018 yang dilangsungkan di California AS pada tgl.12 Agustus lalu.Penghargaan yang dianugerahkan mulai tahun 1999 lalu oleh Fox Broadcasting Company memilih pemenang melalui voting dari kalangan remaja AS mulai usia 13 hingga 19 tahun.BTS selama dua kali terpilih secara berturut-turut sebagai artis dunia yang paling digemari oleh generasi remaja di AS.Selain itu, klub penggemar BTS, ARMY juga memenangkan penghargaan kategori Choice Fandom.Prestasi BTS memenangkan dua penghargaan tersebut membuktikan pengaruh mereka di belantika musik AS.