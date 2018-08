Jumlah Penonton Film Korea 'Along with the Gods: The Last 49 Days' Menembus 10 Juta Orang

Photo : YONHAP News

Jumlah penonton Film Korea 'Along with the Gods: The Last 49 Days' berhasil menembus 10 juta orang pada hari Selasa (14/8/18).Perusahaan distributor film Lotte Entertainment menyatakan bahwa prestasi tersebut tercapai pada hari Selasa pukul 3 sore.Film tersebut menjadi film ke-22 yang berhasil menembus 10 juta penonton dan menjadi anggota klub 10 juta penonton bersama film sebelumnya, 'Along with the Gods: Two Worlds' yang meraih 14 juta 411 ribu 47 penonton.Film 'Along with the Gods : The Last 49 Days' juga mencatatkan prestasi khusus karena berhasil meraih 1 juta 246 ribu 692 menonton pada hari pertama peredarannya dan selalu meraih 1 juta penonton setiap hari selama lima hari berturut-turut setelah peredaran.Film tersebut menceritakan tiga malaikat kematian yang menghadapi persidangan ke-49 dan mencoba menemukan hubungan rahasia mereka, diantara dua dunia, setelah bertemu 'God of House' yang mengingat masa lalu mereka lebih dari seribu tahun lalu.