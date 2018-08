AS berharap Agar China Berperan dalam Negosiasi Denuklirisasi Korea Utara

Photo : KBS News

Kabar bahwa Presiden China, Xi Jinping akan berkunjung ke Korea Utara pada awal bulan September membuat AS berharap agar Beijing juga ikut berperan pada negosiasi denuklirisasi Pyongyang.Rombongan pendahuluan dari China dikabarkan telah bertolak menuju Pyongyang untuk mengatur jadwal kunjungan Xi, yang akan menandai kunjungan pertamanya sejak tahun 2012 lalu.Kantor juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menyatakan harapannya agar China dapat mendorong keseriusan Korea Utara untuk melakukan negosiasi denuklirisasi.Hal itu dapat dimaknai bahwa AS juga sedang mewaspadai kunjungan China ke Korea Utara yang justru dapat membuat kemunduran negosiasi.Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi baik dari China maupun Korea Utara terkait rencana kunjungan Xi ke Korea Utara.