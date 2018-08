Trump: Saya Ingin Cabut Sanksi Korea Utara Secepatnya, Namun Setelah Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump mengatakan keinginannya untuk secepatnya mencabut sanksi atas Korea Utara, namun menjelaskan bahwa negara tersebut harus terlebih dahulu menghapus senjata nuklirnya.Trump mengungkapkan hal tersebut dalam kampanye di Charleston, Virginia Barat, pada hari Selasa (21/8/18) malam, beberapa jam setelah departemen keuangan AS mengumumkan sanksi baru yang menargetkan perdagangan gelap Korea Utara.Trump mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama tiga bulan terakhir, namun belum mencabut sanksi pada Korea Utara.Dia juga menghindari komentar-komentar provokatif terkait Kim, mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menyinggung Kim dan menenakankan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik.Pernyataan tersebut datang di tengah protes kuat atas sanksi terbaru AS dan persiapan kunjungan ke-4 Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korea Utara.