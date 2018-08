Seoul Mengamati Kemungkinan Perjalanan Menlu AS Ke Pyongyang

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan memperkirakan kemungkinan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam kunjungannya ke Pyongyang mendatang.Cheongwadae menganggap bahwa Korea Utara dan AS nampaknya telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam kontak bilateral di bawah meja mengenai denuklirsasi dan jaminan rezim.Muncul spekulasi bahwa kedua pihak telah mempertimbangkan bahwa AS menyetujui deklarasi berakhirnya perang jika Korea Utara menyampaikan jadwal rinci untuk ikut mendeklarasikannya.Pihak diplomatik Korea Selatan juga memandang bahwa AS dan Korea Utara saat ini berada pada fase yang serius untuk mencapai kesepakatan.Cheongwadae juga akan membuat persiapan di bawah keputusan bahwa hasil kunjungan Pompeo ke Korea Utara akan menjadi titik balik penting dalam proses denuklirsasi di Semenanjung Korea.