Presiden Trump Sebut Dirinya Memiliki 'Hubungan Baik' Dengan Kim Jong-un

Photo : KBS News

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shizo Abe mengadakan pembicaraan telepon pada hari Rabu (22/8/18) di tengah rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara.Dalam kontak tersebut, pimpinan AS dan Jepang sepakat untuk tetap memberlakukan sanksi-sanksi dalam upaya mewujudkan denuklirisasi Korea Utara.Pada sebuah rapat di negara bagian West Virginia pada tgl.21 Agustus lalu, Trump kembali memastikan prinsipnya bahwa denuklirisai seharusnya dilakukan lebih awal, kemudian sanki-sanksi pada Korea Utara akan dilonggarkan.Selain itu, Trump berulang kali juga mengatakan bahwa dirinya telah menjalin 'hubungan personal yang baik' dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Pernyataan Trump tampaknya ditujukan untuk menghapus kekhawatiran terkait upaya denuklirisasi Korea Utara.