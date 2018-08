Menlu AS Pompeo Akan Mengunjungi Korea Utara Bersama Utusan Khusus Baru

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan kembali melakukan perjalanan ke Korea Utara minggu depan bersama dengan perwakilan khusus untuk melanjutkan negosiasi denuklirisasi.Pompeo membuat pengumuman tersebut saat mengadakan konferensi pers hari Kamis (23/8/18), bersama Wakil Presiden Ford Stephen Biegun yang akan bertugas sebagai perwakilan khusus AS untuk Korea Utara.Pompeo mengatakan bahwa Beigun akan mengarahkan kebijakan AS terhadap Korea Utara dan memimpin upaya untuk mencapai tujuan Presiden Trump mewujudkan denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya terverifikasi.Pompeo menambahkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Korea Utara pada minggu depan untuk membuat kemajuan diplomatik antar-negara, tanpa mengungkapkan tanggal pasti kunjungannya.Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan bahwa Pompeo akan mengunjungi Korea Utara "sesegera mungkin", menambahkan bahwa tidak ada rencana untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Nauert mengatakan bahwa AS belum menjadwalkan pertemuan tersebut dan tidak memiliki ekspektasi apapun atas petemuan dengan Kim, menyatakan bahwa hal itu bukan bagian dari rencana kunjungan Pompeo.