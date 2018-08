Dubes Park: Inggris Adalah Mitra Cocok untuk Pembongkaran Senjata Nuklir Korea Utara

Photo : YONHAP News

Jelang kunjungan keempat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara, AS telah mengusulkan langkah untuk mengambil 50% hulu ledak Korea Utara dan mengirimkannya ke Inggris.Duta Besar Korea Selatan untuk Inggris Park Eun-ha menekankan peran Inggris dalam proses pemeriksaan dan pembongkaran senjata nuklir Korea Utara sebagai mitra yang sangat ideal.Dalam jumpa pers, Dubes Park mengatakan bahwa Inggris adalah mitra ideal dalam proses tersebut, menyebut bahwa Inggris adalah negara pemilik nuklir.Park juga menilai bahwa Inggris memiliki pengaruh sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berpengalaman dalam pembongkaran senjata nuklir.Menteri Pompeo sebelumnya juga pernah meminta dukungan teknologi profesional dalam pembongkaran nuklir kepada Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.Pompeo juga mengusulkan kepada Korea Utara untuk mengambil 50% hulu ledak Korea Utara ke Inggris.Sementara itu, Dubes Park menyatakan bahwa ada perbedaan pandangan dan pernyataan dalam peta jalan pembentukan perdamaian dan denuklirisasi AS dan Korea Utara, sehingga dukungan internasional sangat dibutuhkan.Park berupaya agar Inggris yang memiliki wadah pemikir internasional dan media internasional dapat bermanfaat bagi denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.