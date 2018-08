Presiden Moon Bahas Langkah Lanjutan Terkait Pembatalan Kunjungan Menlu AS ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan para pejabat tinggi membahas beberapa langkah lanjutan setelah pembatalan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara.Juru bicara kepresidenan Cheongwadae Kim Eui-kyeon pada hari Minggu (26/8/18) memberikan pernyataan bahwa Presiden Moon menerima pengarahan terbaru mengenai hubungan Korea Utara dan AS, serta mengadakan pembicaraan mendalam selama sekitar dua jam.Pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Im Jong-seok, Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha, Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon dan Direktur Dinas Intelijen Nasional Suh Hoon.Dalam sebuah pengarahan awal bulan ini Kim menjelaskan meskipun perjalanan Pompeo dibatalkan, Korea Selatan akan terus melanjutkan KTT antar-Korea yang dijadwalkan untuk bulan depan.Dengan pembatalan tersebut Kim menilai bahwa peran Presiden Moon sebagai fasilitator dan mediator untuk membantu memperluas hubungan Korea Utara dan AS menjadi lebih besar.