Media Korea Utara: Konflik AS dan China Adalah Hal Serius

Photo : YONHAP News

Media Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, Rodong Shinmun, memberitakan konflik hubungan AS dan China setelah Washington membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Pyongyang.Rodong Shinmun pada hari Senin (27/8/18) memperkenalkan isi UU Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun fiskal 2019 yang akhir-akhir diadopsi AS dan menganalisa bahwa hubungan antara AS dan China semakin memburuk.Undang-undang tersebut berisi sanksi kuat AS terhadap China, seperti larangan pemerintah AS untuk menggunakan teknologi telekomunikasi perusahaan China dan melarang bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi China.Media tersebut menulis bahwa AS harus melepas gaya pemikiran masa perang dingin dan menuding mereka tengah mencari keuntungan atas teori yang berlebihan, yaitu ancaman China terhadap ekonomi AS.Para pakar menilai komentar Korea Utara tersebut menunjukkan bahwa mereka terus memantau hubungan AS dan China secara teliti.