Trump Membatalkan Kunjungan Menlu Pompeo ke Pyongyang Karena Surat dari Pejabat Korea Utara

Photo : YONHAP News

Washington Post memberitakan bahwa alasan pembatalan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara adalah surat dari salah seorang pejabat Korea Utara.Seorang kolumnis khusus diplomasi, Josh Rogin menyatakan setelah mengkonfirmasi dari sejumlah pejabat tinggi pemerintah Washington bahwa Pompeo menerima surat rahasia dari pejabat senior Partai Buruh Korea Utara pada pagi hari Jumat (24/8/18) menjelang pengumuman pembatalan kunjungannya.Setelah menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Trump mereka kemudian mengambil sikap bahwa rencana kunjungan Pompeo ke Korea Utara tidak akan membuahkan hasil.Meskipun tidak diketahui secara pasti apa isi pesan tersebut, namun isinya mampu membuat AS membatalkan rencana kunjungan Pompeo ke Korea Utara.Terkait dengan pembatalan kunjungannya, Pompeo kemudian menelepon Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha dan menegaskan kembali tujuan denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverfikasi (FFVD).Kementerian Luar Negeri AS menekankan bahwa janji denuklirisasi antara dua negara akan ditepati sesuai dengan isi kesepakatan antar-negara di Singapura.