Menteri Pertahanan AS: AS Tidak Berencana Menangguhkan Latihan Militer Gabungan dengan Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan bahwa militer AS tidak memiliki rencana untuk menangguhkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.Mattis dalam jumpa pers hari Selasa (28/8/18) waktu setempat menyatakan bahwa AS mengambil langkah untuk menangguhkan beberapa latihan militer gabungan dengan maksud baik, terutama setelah momen KTT antara Korea Utara dan AS di Singapura.Mattis menekankan bahwa setelah KTT tersebut pihaknya tetap melangsungkan latihan berskala kecil dan menghentikan latihan berskala besar.Meskipun demikian, jika Presiden Trump menginstruksikan penghentian, maka pihaknya akan kembali menghentikan latihan militer gabungan.Menteri Pertahanan tersebut mengeluarkan pernyataan saat negosiasi denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington menghadapi jalan buntu, terutama setelah pembatalan mendadak kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara.