Kemenlu Korsel: Pemulihan Latihan Militer Korea Selatan dan AS Masih Sejalan dengan Kesepakatan

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan AS atas kemungkinan pemulihan latihan militer gabungan antar-negara, bukan sebagai tindakan pelanggaran kesepakatan.Korea Selatan dan AS saat ini sedang menunda latihan militer gabungan antar-negara sejak pelaksanaan KTT Korea Utara dan AS di Singapuran tanggal 12 Juni lalu.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengusahakan denuklirisasi dan penempatan perdamaian di Semenanjung Korea, sehingga Seoul dan Washington harus meneruskan kerja sama yang kokoh.Sementara itu, Korea Utara sampai saat ini masih belum memberikan komentar apapun sejak lima hari pembatalan rencana kunjungan Menteri Pompeo ke Pyongyang.Sikap tersebut berbeda saat Presiden AS Donald Trump membatalkan KTT dengan Korea Utara pada tanggal 24 Mei lalu.Korea Utara dalam medianya hanya mengkritik atas langkah AS menambah sanksi pada perusahaan asing yang diduga melakukan transaksi ilegal dengan Korea Utara.Korea Utara juga mendesak pihak yang bertentangan dengan mereka untuk segera melaksanakan isi Deklarasi Panmunjeom.Dengan demikian, negosiasi Korea Utara dan AS terkait proses denuklirisasi diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama.