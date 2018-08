Cheongwadae: Penetapan Latihan Militer Gabungan Korsel-AS Mempertimbangkan Kondisi Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Cheongwadae mengeluarkan pernyataan terkait pengumuman Menteri Pertahanan AS James Mattis yang akan kembali melaksanakan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.Cheongwadae menyatakan bahwa hal tersebut harus dibahas antara dua negara secara bersama dengan melihat situasi perkembangan denuklirisasi Korea Utara.Juru Bicara Cheongwadae Kim Eui-kyum dalam pengarahan hari Rabu (29/8/18) mengatakan bahwa Seoul dan Washington belum pernah membicarakan pemulihan latihan militer gabungan tersebut, bahkan Korea Selatan belum mendapat permintaan langsung dari AS.Kim menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS harus bekerja sama dalam rencana pemulihan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan denuklirisasi.Kim juga mengatakan bahwa peran pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara menjadi besar, terutama untuk menyelesaikan kerumitan hubungan Korea Utara dan AS, terutama jika Kim Jong-un dan Donald Trump benar-benar ingin mewujudkan denuklirisasi dan perdamaian yang permanen.Kim menegaskan bahwa dua pemimpin Korea Utara dan AS sangat mengharapkan peranan Moon Jae-in dalam situasi tersebut dan menyebut bahwa KTT antar-Korea akan tetap dijalankan.