Menlu Korsel Kang: KTT Antar-Korea Bulan September Adalah Langkah Lanjutan Deklarasi Panmunjom

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa menegaskan bahwa pertemuan puncak antar-Korea yang direncakanan akan berlangsung di Pyongyang pada bulan September mendatang akan memainkan peran penting sebagai langkah lanjutan dari Deklarasi Panmunjom.Menteri kang juga menyampaikan bahwa AS telah sepenuhnya memahami hal tersebut.Kang mengeluarkan pernyataan tersebut pada sesi pleno Komite Khusus untuk Anggaran Majelis Nasional pada hari Rabu (29/8/18) ketika anggota parlemen Sung Il-jong bertanya apakah AS menyetujui KTT antar-Korea mendatang.Kang mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Pyongyang secara pasti akan diwujudkan pada bulan September.Ia mengatakan bahwa lawatan Moon ke Pyongyang merupakan hasil kerja sama Korea Selatan dan AS, sehingga pelaksanaan KTT tersebut merupakan bentuk peran Presiden Moon di tengah kebuntuan negosiasi denuklirsasi Korea Utara.