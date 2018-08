Trump Tetapkan Pembebasan Kuota Produk Baja Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk membebaskan kuota baja pada Korea Selatan, Brazil dan Argentina.Kantor berita Reuters melansir bahwa Trump yang telah mengenakan tarif impor baja dan aluminium pada bulan Maret lalu akhirnya menandatangani perintah eksekutif tersebut pada hari Rabu (29/8/18) waktu setempat.Kementerian Perdagangan AS mengatakan bahwa perusahaan dapat mengajukan permohonan pengecualian produk berdasarkan kuantitas dan kualitas yang tidak memadai dari produsen baja dan aluminium AS, untuk kemudian mendapat jaminan pengecualian kuota.Dengan penandatanganan perintah eksekutif tersebut ekspor baja Korea Selatan ke AS diharapkan akan semakin meningkat.Pada bulan April lalu AS sempat menerapkan kuota impor baja kepada Korea Selatan sebagai pengganti pembebasan tarif impor AS sebanyak 25% untuk produk baja dan tarif 10% untuk produk aluminium.