Nilai Ekspor Bulan Agustus Meningkat 8,7%

Photo : Getty Images Bank

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea menyatakan bahwa nilai ekspor bulan Agustus tercatat sementara sebesar 51,2 miliar dolar AS, meningkat 8,7% dibandingkan periode sama tahun lalu.Tahun ini nilai ekspor Korea Selatan menunjukkan prestasi yang cukup baik. Sejak bulan Mei, nilai ekspor Korea menembus angka 50 miliar dolar AS selama 4 bulan berturut-turut. Nilai ekspor sepanjang tahun 2018 hingga saat ini juga tercatat paling tinggi dalam sejarah, naik 6,6% dibandingkan periode sama tahun 2017 lalu.Sementara itu, nilai impor meningkat 9,2% dibandingkan setahun sebelumnya, mencatat angka 43,3 miliar dolar AS.Neraca perdagangan pun tercatat surplus selama 79 bulan berturut-turut, kali ini sebesar 6,9 miliar dolar AS.