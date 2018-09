AS: Penguatan Ikatan Antar-Korea Harus Sejalan dengan Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS menganjurkan agar hubungan antar-Korea harus berkembang sejalan dengan proses denuklirisasi.Menurut Voice of America (VOA) pada hari Sabtu (1/9/2018), seorang pejabat Kantor Juru Bicara Kemenlu mengungkapkan hal tersebut saat ditanya apakah AS berharap bahwa rencana Korsel mengirim delegasi ke Utara dan menggelar KTT antar-Korea dapat membantu pembicaraan denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington.Pejabat itu mengatakan bahwa peningkatan hubungan lintas-perbatasan dan penyelesaian isu nuklir Korut “harus terjadi sejalan dengan perkembangan denuklirisasi.” Saat ditanya bagaimana pandangan AS atas percepatan hubungan Seoul dengan Utara di tengah terhambatnya upaya denuklirisasi, pejabat itu menekankan bahwa kedua hal tersebut tidak dapat maju secara terpisah sesuai pernyataan Presiden Moon Jae-in.Ditambahkan bahwa seperti yang dijelaskan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam kunjungannya ke Asia pada bulan Juli, tekanan diplomasi dan ekonomi harus dipertahankan atas Korut demi mencapai tujuan denuklirisasi yang final dan dapat diverifikasi.Kantor Kepresidenan Seoul menyatakan pada hari Jumat (31/8/2018) bahwa Moon akan mengirim delegasi khusus ke Pyongyang untuk mendiskusikan beragam isu termasuk KTT antar-Korea yang akan datang, denuklirisasi, pembangunan perdamaian abadi, dan peningkatan hubungan lintas-perbatasan.