AS Melarang Warganya Berwisata ke Korea Utara

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan baru pada hari Jumat (31/8/2018) waktu setempat.Voice of America (VOA) mengabarkan bahwa pemerintah AS meminta masyarakatnya untuk tidak mengunjungi Korea Utara dan memperpanjang larangan wisata ke sana 1 tahun. Larangan wisata ke Korea Utara dikeluarkan menyusul kasus Otto Wambier, mahasiswa asal AS yang meninggal dunia setelah ditahan lama di Korea Utara.Pemerintahan Washington menjelaskan bahwa peringatan wisata ke Korea Utara dikategorikan sebagai 'level 4', yaitu dilarang berwisata, yang artinya masyarakat AS berisiko ditangkap atau ditahan lama di negeri itu.Kementerian Luar Negeri AS menambahkan bahwa izin ke Korea Utara hanya akan dikeluarkan apabila ada situasi khusus, dan bagi mereka yang menerima izin khusus tersebut, diharuskan mempersiapkan surat wasiat dan menentukan penerima dana asuransi serta surat kuasa terkait.