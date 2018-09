BTS Puncaki Billboard 200 untuk Kedua Kalinya dengan 'Love Yourself: Answer'

Photo : KBS News

Idola K-pop BTS kembali menduduki puncak tangga lagu Billboard 200 untuk kedua kalinya dengan album "Love Yourself: Answer" yang dirilis pada 24 Agustus.Mengutip Nielsen Music, Billboard pada hari Minggu (2/9/18) menyatakan bahwa album kompilasi ketiga dan terakhir dari trilogi Love Yourself BTS mencapai posisi teratas dengan penjualan 185 ribu unit per 30 Agustus, atau sekitar 141 ribu unit dalam penjualan album tradisional.Ini adalah pencapaian kedua BTS di chart musik AS setelah "Love Yourself: Tear" mencapai posisi teratas pada bulan Mei.Tangga lagu Billboard 200 menyusun peringkat album populer mingguan di AS berdasarkan konsumsi multi-metrik yang diukur setara dalam unit album.