Perwakilan Khusus Kebijakan AS terhadap Korea Utara Akan Mengunjungi Korea Utara

Photo : KBS News

Perwakilan Khusus Kebijakan AS terhadap Korea Utara Stephen Biegun diporkan akan segera mengunjungi negara-negara di Asia Timur Laut termasuk Korea Selatan dan Jepang.Berita Jepang Kyodo menyampaikan kabar tersebut pada hari Kamis (29/8/18) dengan mengutip Kementerian Luar Negeri AS.Juru bicara Departemen Luar negeri AS Heather Nauert pada hari Rabu (29/8/18) menyatakan bahwa Biegun akan melakukan perjalanan ke wilayah Asia Timur Laut dalam beberapa minggu ke depan untuk bertemu dengan rekan-rekannya.Biegun yang merupakan mantan Wakil Presiden Ford juga akan bertugas sebagai perwakilan khusus AS untuk Korea Utara mulai minggu ini.CNBC pada hari Sabtu (1/9/18) menyatakan bahwa Biegun adalah politisi yang tidak konvensional yang kurang berpengalaman dalam kebijakan luar negeri, namun memiliki kecakapan untuk berbicara dengan Presiden Trump.Perjalanan Biegun ke Asia Timur Laut akan menarik perhatian terutama pada ekspektasi penyelesaian kebuntuan perundingan nuklir AS dengan Korea Utara yang semakin rumit setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membatalkan kunjungannya ke Pyongyang.