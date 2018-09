Robert Gallucci: Pemeriksaan Denuklirisasi Korea Utara Tidak Dimungkinkan

Photo : KBS News

Mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS urusan nuklir Korea Utara Robert Gallucci menyatakan agar AS menerima Korea Utara sebagai "negara yang mengistirahatkan nuklir" agar Korea Utara dapat menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).Pernyataan tersebut muncul di tengah suasana kebuntuan negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.Pakar nuklir Korea Utara baik di dalam maupun di luar negeri membahas masalah tersebut dalam wawancara khusus dengan KBS World Radio bahasa Inggris.Gallucci yang pernah memimpin negosiasi nuklir dengan Korea Utara menyatakan bahwa lembaga internasional apapun, baik di Korea Selatan, AS maupun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tidak akan mampu membuktikan denuklirisasi lengkap Korea Utara.Gallucci bersikukuh pada pendapatnya, bahkan jika Korea Utara mengizinkan investigasi dari luar negeri, mereka dapat kembali mengembangkan nuklir kapan saja.Ia merekomendasikan contoh Jepang yang menjadi "negara yang mengistirahatkan nuklir' sebagai bentuk denuklirisasi Korea Utara.Gallucci dalam wawancara telepon tersebut mengatakan bahwa AS dan Korea Utara mengambil langkah secara bersamaan dan transparan untuk mencapai denuklirisasi dan perdamaian.Sementara itu, seorang pakar dari Korea Selatan Choi Kang memperkirakan bahwa deklarasi berakhirnya perang cukup untuk mempengaruhi negosiasi nuklir antara Korea Utara dan AS.Ketua Lembaga Penelitian Sejong Baek Hak-soon menyatakan bahwa mengaitkan hubungan perdagangan antara AS dan China dengan penundaan negosiasi nuklir bukan merupakan strategi yang bijaksana.