Gedung Putih Umumkan Isi Pembicaraan Telepon Pemimpin Korea Selatan dan AS

Photo : KBS News

Gedung Putih AS mengumumkan hasil kontak telepon antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump.Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Moon telah menjelaskan kepada Trump bahwa pihaknya mengirim utusan khusus ke Pyongyang untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Presiden Moon berjanji akan menjelaskan isi pertemuan dengan Kim kepada Presiden Trump.Gedung Putih juga menjelaskan bahwa Presiden Korea Selatan dan AS akan mengadakan pertemuan terpisah di sela sidang Majelis Umum PBB untuk membahas langkah denuklirisasi lengkap dan terakhir.Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara Korea Selatan dan AS untuk memecahkan kebuntuan hubungan antara Korea Utara dan AS.