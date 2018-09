Bus Swakemudi Dioperasikan di Korea Selatan

Photo : KBS News

Pemerintah Seoul untuk pertama kalinya mengoperasikan bus swakemudi Zero Shuttle di jalan umum Korea Selatan.Mereka mengoperasikan bus tersebut di jalan wilayah Bundang, Gyeonggido pada hari Selasa (4/9/18) dengan menggunakan sistem otomatis sesuai dengan kondisi jalan.Bus Zero Shuttle yang tidak memiliki alat kemudi, akselerator dan pedal rem tersebut beroperasi dengan menggunakan teknologi V2X, yaitu teknologi telekomunikasi kendaraan nirkabel yang memiliki pusat kontrol untuk menerima informasi lalu lintas dan GPS.Dalam mengoperasikan Zero Shuttle sistem keselamatan sangat diutamakan sehingga kecepatan bus hanya dibatasi sampai dengan 30km/jam dan dapat berhenti mendadak jika mendeteksi keberadaan kendaraan lain di sekitarnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan penumpang dua masalah tersebut harus diperbaiki.Warga masyarakat mulai dapat menggunakan bus Zero Shuttle mulai bulan November mendatang setelah para pakar menyelesaikan evaluasi dalam dua bulan ke depan.