Lebih dari 300 Wartawan Asing Berada di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Jumlah wartawan asing yang berada di Korea Selatan untuk pertama kalinya melampaui 300 orang.Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan pada hari Rabu (5/9/18) menyatakan bahwa 310 wartawan dari 116 media di 20 negara sedang mendaftarkan diri pada pusat pendukung media asing di Korea.Pada tahun 2013 saat pusat pendukung media asing pertama dibuka hanya terdapat 266 wartawa asing dari 86 media di 15 negara saja yang mendaftarkan diri.Wartawan dari Jepang tercatat paling banyak mendaftar diri dengan rincian 119 wartawan dari 24 media, kemudian 60 wartawan dari 29 media AS, 54 wartawan dari 16 media China dan 23 wartawan dari 6 media Inggris.Wartawan dari Jepang, AS, dan China mencapai 75% dari seluruh wartawan asing yang ada dan berkegiatan di Korea Selatan.Pada tahun ini Gurdian dari Inggris, Washington Post dan USA Today dari AS serta ProSiebenSat. 1 TV dari Jerman mengirimkan wartawanya ke Korea Selatan, sementara Rossiya Segodnya dari Rusia membuka kantor cabang.Layanan Budaya dan Informasi Korean (KOCIS) mengatakan bahwa peningkatan jumlah wartawan asing disebabkan oleh meningkatnya perhatian media luar negeri terhadap isu yang berkembang di Korea Selatan, seperti Olimpiade Musim Dingin PyeongChang dan KTT antar-Korea.