Pejabat AS: Hubungan Antar-Korea dan Denuklirsasi Korea Utara Harus Berjalan Beriringan

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS kembali memastikan bahwa hubungan antar-Korea harus mengalami kemajuan seiring dengan proses denuklirsasi.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS membuat pernyataan tersebut pada hari Rabu (5/9/18) saat diminta tanggapan mengenai kunjungan utusan khusus Presiden Moon ke Korea Utara.Pejabat itu mengatakan bahwa dalam KTT AS dan Korea Utara di Singapura, Washington telah memahami isi Deklarasi Panmunjom karena peningkatan hubungan antar-Korea seharusnya terjadi bersamaan dengan kemajuan denuklirsasi.Pejabat itu mengutip Presiden Moon dan menyatakan bahwa peningkatan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara berjalan seiringan dengan penyelesaian program nuklir Korea Utara.Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menegaskan bahwa Korea Selatan dan AS tetap mempertahankan hubungan bilateral yang solid.Kedua negara diharapkan dapat melanjutkan kerja sama untuk mencari cara denuklirsasi yang konstruktif dan bersikeras untuk tidak melonggarkan sanksi pada Korea Utara sampai denuklirsasi substansial diwujudkan.Sementara itu, presiden AS Donald Trump juga menyampaikan niatnya untuk segera menandatangani revisi perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan AS dalam waktu dekat.