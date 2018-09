Mantan Dubes PBB: Korea Selatan Harus Ikut Memberikan Bantuan Pengembangan Kepada Korea Utara

Photo : YONHAP News

Ketua organisasi non-pemerintah internasional, Save The Children menyarankan agar Korea Selatan tidak hanya aktif menyelesaikan masalah denuklirisasi Korea Utara, namun juga menaruh perhatian pada bantuan pengembangan.Sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri pada dialog program Bahasa inggris KBS hari Kamis (6/9/18) mengadakan diskusi tentang peran Korea Selatan yang berubah dari negara penerima bantuan menjadi negara donor.Dalam wawancara program Korea 24, ketua Save The Children, Oh Joon, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk PBB menunjukkan kenyataan bahwa Korea Utara mengalami masalah infrastruktur dan kelaparan.Ia menjelaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Korea Selatan untuk secara agresif memberikan perhatian pada bantuan pengembangan untuk Korea Utara, bertepatan dengan suasana rekonsiliasi Semenanjung Korea yang saat ini tengah dibangun.