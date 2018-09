Tur Dunia BTS Dimulai dari Los Angeles AS

Photo : KBS News

Boy band Korea Selatan BTS yang berhasil menyapu bersih peringkat tangga lagu Billborad memulai konser tur keliling AS pada hari Kamis (6/9/18) di Los Angeles.Para penggemar BTS terlihat mengantri di depan LA Staples Center yang akan menjadi lokasi pertunjukan, dengan beberapa bahkan memasang tenda untuk bermalam.BTS akan mengadakan konser tur di LA sebanyak empat kali mulai hari Kamis hingga akhir pekan ini.Tiket konser telah habis terjual dan media AS juga menayangkan bagaimana siaran langsung antrian penggemar BTS yang meledak diluar dugaan.Media-media setempat memberitakan bahwa BTS telah dua kali menduduki posisi puncak album utama Billboard dan berhasil menciptakan sensasi secara global.BTS akan mengadakan konser tur keliling dunia dan akan mengunjungi 16 kota di beberapa negara dengan memulainya dari LA, AS.