Utusan AS untuk Korea Utara Kunjungi Korea Selatan pada Senin

Photo : YONHAP News

Utusan khusus dari AS untuk Korea Utara yang baru, Stephen Biegun dijadwalkan akan tiba di Seoul pada hari Senin (10/9/18).Dalam kunjungan perdananya ke Korea Selatan sejak ditunjuk sebagai Wakil Khusus AS untuk Korea Utara pada bulan lalu, Biegun akan mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari Korea Selatan, Lee Do-hoon, dan mengadakan pembicaraan telepon bersama Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha.Lee dan Biegun akan mendiskusikan hasil perjalanan utusan Korea Selatan ke Korea Utara pada minggu lalu, sekaligus mencara jalan keluar untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara dan membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea.Sebelum kKTT antara kedua pemimpin Korea di Pyongyang pada bulan ini, utusan khusus AS tersebut datang membawa sebuah pesan dari Presiden AS Donald Trump.Setelah menyelesaikan kunjungannya selama tiga hari di Seoul pada hari Rabu (12/9/18), Biegun dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Beijing dan Tokyo dalam minggu yang sama.