Perwakilan AS Stephen Biegun Akan Bertemu dengan Pejabat Pemerintah Seoul

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun telah tiba di Korea Selatan pada hari Senin (10/9/18) dan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha sekaligus Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon.Dalam pertemuan terpisah, Biegun akan menilai situasi terbaru Semenanjung Korea termasuk langkah denuklirisasi dan kerja sama antara Korea Selatan dan AS.Biegun mengunjungi Korea Selatan bersama Penasihat Urusan Semenanjung Korea dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih Allison Hooker dan pelaksana tugas Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Korea Utara Mark Lambert.Biegun melaksanakan kunjungan tersebut jelang pelaksanaan KTT ketiga antara dua Korea yang akan berlangsung pada minggu depan.Hal tersebut mendapat perhatian karena banyak pihak memiliki ekspektasi apakah Biegun mampu menyampaikan usulan denuklirisasi dari AS kepada Korea Utara sekaligus memulihkan kebuntuan dialog antara dua negara.