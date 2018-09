Dubes Harry Harris: Trump Mempercayai Perjanjian Denuklirisasi Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris menuturkan bahwa Presiden AS Donald Trump mempercayai Kim Jong-un untuk memenuhi perjanjian dalam KTT Korea Utara dan AS di Singapura 12 Juni lalu.Harris menyampaikan bahwa pendapat Trump yang mempercayai perjanjian denuklirisasi dengan Kim adalah hal yang diutamakan.Pembicaraan Korea Utara dan AS baru dimulai tiga bulan lalu sehingga pihaknya memandang semuanya sebagai proses yang membutuhkan kesabaran.Harris menambahkan bahwa Korea Utara memberikan sinyal yang positif dengan tidak melakukan uji coba nuklir hingga saat ini.Korea Utara saat ini memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kemiskinan selama 60 tahun apabila Kim Jong-un menepati perjanjian denuklirisasi tersebut.Dubes Harris menambahkan pihaknya tetap menerapkan sanksi kepada Korea Utara hingga negara tersebut mengambil tindakan denuklirisasi yang lengkap dan dapat diverifikasi.