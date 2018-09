Kemenlu AS: Belum Ada Rencana Kunjungan ke-4 Pompeo ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa belum ada rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korea Utara, menyusul kemungkinan pembukaan KTT kedua antara Korea Utara dan AS.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert dalam pengarahan hari Selasa (11/9/18) waktu setempat mengatakan bahwa Pompeo belum memiliki rencana untuk melawat ke Pyongyang.Hal tersebut menunjukkan pemerintahan AS belum merencanakan jadwal kunjungan Pompeo ke Korea Utara.Nauert menambahkan bahwa hubungan AS dan Korea Utara mengalami perubahan yang signifikan setelah Menteri Luar negeri AS membatalkan kunjungannya dua minggu lalu.Korea Utara dan AS memiliki sikap dan pendapat yang berubah-ubah setelah Pompeo membatalkan kunjungannya ke Korea Utara.Atas kemungkinan pelaksanaan KTT dengan Korea Utara, Nauert menyampaikan bahwa pemerintah AS dan Korea Utara sedang meneruskan pembicaraan dua negara dari berbagai tingkat.