Media AS: Kemampuan Moon Untuk Mewujudkan Perundingan Trump-Kim akan Diuji

Photo : YONHAP News

Media AS melansir berita rencana KTT antar-Korea di Pyongyang, mengutip bahwa kemampuan presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebagai mediator akan kembali diuji.Kantor berita Bloomberg pada hari Minggu (16/9/18) menulis perjalanan pertama Moon ke Pyongyang sebagai presiden Korea Selatan dalam 11 tahun akan menguji kemampuannya dalam menjembatani hubungan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Moon akan mengalami kesulitan dalam memulihkan kebuntuan dialog denuklirisasi antara Trump dan Kim, sekaligus bekerja keras untuk memajukan prospek kesepakatan perdamaian antar-pihak pada akhir tahun ini.Kantor berita AP juga melaporkan bahwa presiden Moon menghadapi tantangan untuk menyampaikan sesuatu yang substansial, melampaui keraguan sikap denuklirsasi dan mengembalikan perundingan AS dan Korea Utara ke jalur semula.